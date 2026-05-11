PIANOMUSES MAYUKO ISHIBASHI CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse

Toulouse

PIANOMUSES MAYUKO ISHIBASHI

CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez découvrir le son des pianos anciens dans un cadre majestueux !

Plongez dans l’univers romantique allemand autour d’œuvres littéraires ou légendes qui ont inspiré l’imaginaire du XIXe siècle, dont le Faust de Goethe.

Liszt est la figure centrale de ce concert, avec sa sonate, chef d’œuvre du compositeur hongrois, qui a marqué toute la littérature pianistique.

Vous entendez également différentes transcriptions qu’il a effectuées de personnalités qu’il affectionnait (son ami Saint-Saëns, son gendre Richard Wagner, ou Schubert, dont il a aussi orchestré la Wanderer Fantasie).

Fanny Mendelssohn, compositrice de grand talent reléguée à l’ombre de son frère Félix, sera aussi mise en lumière au travers de ses Romances sans paroles. 10 .

CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come and discover the sound of old pianos in a majestic setting!

L’événement PIANOMUSES MAYUKO ISHIBASHI Toulouse a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE