Pianos en fête, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Pianos en fête Jeudi 11 juin, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Début : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T21:40:00+02:00

Fin : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T21:40:00+02:00

Orchestre I Piano

Un concert de « pianos en fête » qui a des allures de retrouvailles familiales et amicales. Pianiste et chef d’orchestre, Jean-François Heisser réunit autour de lui proches et amis, ainsi que l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, dont il est le directeur musical depuis 2000.

Complicité et transmission : tels pourraient être les maîtres mots de ce concert où l’on retrouve, autour de Jean-François Heisser, son ancienne compagne Marie-Josèphe Jude et leur fils Charles Heisser. Pour compléter le tableau, deux anciens disciples que l’on entend régulièrement avec Heisser père : Jean-Frédéric Neuburger et Bertrand Chamayou, tous deux passés dans sa classe au CNSM au début des années 2000. Au programme, outre la Symphonie « Inachevée » de Schubert donnée par l’orchestre, une création de Gilbert Amy, le Concerto pour deux pianos de Poulenc, « une œuvre gaie et directe » selon le compositeur, ainsi qu’un pot-pourri de transcriptions de symphonies de Beethoven par Jean-François Heisser.

Programme

Gilbert Amy, Invention V (création mondiale)

Francis Poulenc, Concerto pour deux pianos et orchestre

Ludwig van Beethoven | Jean-François Heisser, Transcription des symphonies de Beethoven pour pianos à huit mains

Franz Schubert, Symphonie n° 8 « Inachevée »

Ils ont dit :

Bertrand Chamayou – « Avec sa technique transcendante, son toucher idéalement dosé, sa capacité à rendre n’importe quelle page prodigieusement vivante, éloquente, captivante, il est l’un des pianistes français les plus doués du moment » (Télérama – 06/01/2020 – Sébastien Porte) « Une entame tout en charme avec la virtuose M.J. Jude » (L’indépendant – 25/06/2024) « Jean-Frédéric Neuburger est un phénomène de la nature. Il est non seulement pianiste, mais compositeur. Forte tête doublée d’une sensibilité intuitive, il ne craint pas d’affronter des monuments (…) Il dégage une puissance physique au clavier tout en étant raffiné par ailleurs » (Le temps – 10/06/2023 – Julian Sykes) « Charles a ce calme olympien face au clavier qu’on admire (…) Il déploie un naturel de diction rarement entendu chez les pianistes (…) Et quel jeu de piano somptueux a ce surdoué… » (Bachtrack – 31/01/2023 – Alain Lompech)

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine | Jean-François Heisser Orchestre