Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Pic Nic Mokett’ One Again Productions

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:00:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

La météo annonce une journée radieuse, parfaite pour un pique-nique. Monsieur et Madame Mokett, habituellement bien à l’abri chez eux, décident de franchir la porte. Mais à peine l’ont-ils ouverte qu’ils sont submergés vacarme, messages contradictoires, informations oppressantes. Le monde extérieur les assaille. Ils se replient et installent leur pique-nique… au salon. Mais la tranquillité leur échappe encore “Tuyauphone”. Ce fil permanent vers l’extérieur, continue de diffuser voix, ordres et plaintes. Alors, le décor s’éveille. Les objets s’animent, observent et, avec malice, transforment ce chaos en fables, révélant l’absurdité d’un monde saturé de règles et de rapports de pouvoir invisibles. Puis vient le déclic, un geste simple, presque ludique, débrancher le “Tuyauphone”. Et pour la première fois, Monsieur et Madame Mokett sortent vraiment. Non pour fuir, mais pour inventer. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

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English : Pic Nic Mokett’ One Again Productions

L’événement Pic Nic Mokett’ One Again Productions Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre