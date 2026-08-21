Picasso prend la pose !, Musée Picasso, Antibes
samedi 19 septembre 2026 · Musée Picasso · Antibes
Informations pratiques
Picasso prend la pose ! Samedi 19 septembre, 10h15 Musée Picasso Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Picasso prend la pose !
À travers quelques photographies de Michel Sima, nous regarderons comment Monsieur Picasso travaillait au musée… sans oublier de découvrir les œuvres en lien avec les clichés.
Atelier cyanotype.
Atelier des tout-petits (3 ans ½ – 5 ans).
Musée Picasso Place Mariéjol, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492905428 https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso [{« type »: « link », « value »: « http://antibes.fr/musees/activites »}] Picasso a séjourné à Antibes et installé son atelier dans le château – de septembre à novembre 1946, Il y a laissé de nombreux peintures et dessins. En décembre 1966, le château Grimaldi est devenu le musée Picasso.
Picasso prend la pose !
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