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Picasso prend la pose !, Musée Picasso, Antibes

samedi 19 septembre 2026 · Musée Picasso · Antibes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée Picasso
Adresse
Place Mariéjol, 06600 Antibes, France
Ville
06600 Antibes
Département
Alpes-Maritimes

Picasso prend la pose ! Samedi 19 septembre, 10h15 Musée Picasso Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Picasso prend la pose !
À travers quelques photographies de Michel Sima, nous regarderons comment Monsieur Picasso travaillait au musée… sans oublier de découvrir les œuvres en lien avec les clichés.
Atelier cyanotype.
Atelier des tout-petits (3 ans ½ – 5 ans).

Musée Picasso Place Mariéjol, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492905428 https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso [{« type »: « link », « value »: « http://antibes.fr/musees/activites »}] Picasso a séjourné à Antibes et installé son atelier dans le château – de septembre à novembre 1946, Il y a laissé de nombreux peintures et dessins. En décembre 1966, le château Grimaldi est devenu le musée Picasso.
Picasso prend la pose !

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