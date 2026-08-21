Picasso prend la pose !, Musée Picasso, Antibes

Informations pratiques

Picasso prend la pose ! Samedi 19 septembre, 10h15 Musée Picasso Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Picasso prend la pose !

À travers quelques photographies de Michel Sima, nous regarderons comment Monsieur Picasso travaillait au musée… sans oublier de découvrir les œuvres en lien avec les clichés.

Atelier cyanotype.

Atelier des tout-petits (3 ans ½ – 5 ans).

Musée Picasso Place Mariéjol, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492905428 https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso [{« type »: « link », « value »: « http://antibes.fr/musees/activites »}] Picasso a séjourné à Antibes et installé son atelier dans le château – de septembre à novembre 1946, Il y a laissé de nombreux peintures et dessins. En décembre 1966, le château Grimaldi est devenu le musée Picasso.

Picasso prend la pose !