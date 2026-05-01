Allauch

Pichauris fête la Nature

Samedi 9 mai 2026 de 10h à 18h30. Domaine de Pichauris Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 18:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Le Département des Bouches-du-Rhône, en partenariat avec la Ville d’Allauch, célèbre la nature le samedi 9 mai, de 10h à 18h30, au sein du Parc départemental de Pichauris avec des animations, des ateliers et des balades.

Une quarantaine de stands et de nombreuses activités proposées

– Quiz

– Jeux

– Découverte du patrimoine naturel local

– Fabrication de nichoirs

– Balades pédagogiques

– Ateliers ludiques

– Pompier en herbe venez vous entraîner à éteindre le feu !

– Des food-trucks seront à votre disposition pour une pause champêtre et gourmande.



Une marche écocitoyenne au départ d’Allauch, est organisée par la Ville d’Allauch en partenariat avec les associations Jeuniors Actifs et Sportifs (JAS) et les Godillots Garriguois. Au terme de 6km et 300m de dénivelé, celle-ci rejoindra la Fête de la Nature.



Informations pratiques



Samedi 9 mai, de 10h à 18h30

Parc Départemental de Pichauris (route des Termes)

Navettes gratuites entre Allauch et le parc (2 arrêts Cours du 11 novembre/Allauch Village et stade Fassanaro/Logis-Neuf)

Entrée libre et gratuite

Plus d’infos sur le site du ‌Département des Bouches-du-Rhône https://departement13.fr/ .

Domaine de Pichauris Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

The Bouches-du-Rhône department, in partnership with the town of Allauch, celebrates nature on Saturday May 9, from 10am to 6:30pm, in the Parc départemental de Pichauris, with events, workshops and walks.

L’événement Pichauris fête la Nature Allauch a été mis à jour le 2026-04-28 par Maison du Tourisme d’Allauch