Pièce chorégraphique Icebergs Chaumont
jeudi 1 octobre 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Pièce chorégraphique Icebergs
Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Tout public
Durée estimée 55 minutes
Par la Compagnie Ormone.
Résumé Quatre corps dans une immensité changeante, animée par les lumières et qui bascule progressivement de l’obscurité à l’éblouissement, en passant par toutes les nuances d’un cycle les liens de l’un à l’autre, le mouvement de l’un vers l’autre. Quatre danseurs et danseuses jouent avec nos perceptions, nos illusions, nos croyances, nos imaginaires dans un espace-temps aux repères incertains.
Conception, chorégraphie Aurore GRUEL
En collaboration avec les artistes chorégraphiques
Constance DIARD, Léo GRAS, Cheyenne VALLEJO NUNEZ,
Julien-Henri VAN VU DUNG
Création lumière, scénographie Olivier BAUER
Collaboration lumière, scénographie, son Floxel BARBELIN
Création sonore Antoine ARLOT
Costumes Françoise KLEIN, Laurent SICARD
Chercheur (géographe) Yann CALBERAC
Collaboration recherches Julie GOTHUEY
coproduction Le Nouveau Relax, scène conventionnée d’intérêt national de Chaumont, Agence culturelle Grand Est, Réseau L’Est danse ACB, scène nationale de Bar-Le-Duc ; Le Carreau, scène nationale de Forbach ; CCAM, scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy ; CCN Ballet de Lorraine ; La Cité Musicale de Metz ; La Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne ; Espace 110, centre culturel d’Illzach, scène conventionnée d’intérêt national ; La Filature, scène nationale de Mulhouse ; Le Manège, scène nationale de Reims ; Pôle Sud, CDCN de Strasbourg
Résidence Le ZEF, scène nationale de Marseille
Laboratoire Chorégraphique de Reims
Théâtre du Marché aux Grains à Bouxwiller .
Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pièce chorégraphique Icebergs Chaumont a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne de Chaumont
À voir aussi à Chaumont (Haute-Marne)
- La Corrida festive du JHM 2026 Chaumont 12 septembre 2026
- Foire aux livres de Chaumont Chaumont 12 septembre 2026
- Visite commentée du dimanche exposition Un voyage illustré en Ukraine Chaumont 13 septembre 2026
- Les Deux Pêcheurs, Le Nouveau Relax, Chaumont 13 septembre 2026
- SOS numérique Chaumont 17 septembre 2026