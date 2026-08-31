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Pièce chorégraphique Icebergs Chaumont

jeudi 1 octobre 2026 · Chaumont

Pièce chorégraphique Icebergs Chaumont

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Adresse
Le Nouveau Relax
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
18 18 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Chaumont

Pièce chorégraphique Icebergs

Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-10-01

Tout public
Durée estimée 55 minutes
Par la Compagnie Ormone.

Résumé Quatre corps dans une immensité changeante, animée par les lumières et qui bascule progressivement de l’obscurité à l’éblouissement, en passant par toutes les nuances d’un cycle les liens de l’un à l’autre, le mouvement de l’un vers l’autre. Quatre danseurs et danseuses jouent avec nos perceptions, nos illusions, nos croyances, nos imaginaires dans un espace-temps aux repères incertains.

Conception, chorégraphie Aurore GRUEL
En collaboration avec les artistes chorégraphiques
Constance DIARD, Léo GRAS, Cheyenne VALLEJO NUNEZ,
Julien-Henri VAN VU DUNG
Création lumière, scénographie Olivier BAUER
Collaboration lumière, scénographie, son Floxel BARBELIN
Création sonore Antoine ARLOT
Costumes Françoise KLEIN, Laurent SICARD
Chercheur (géographe) Yann CALBERAC
Collaboration recherches Julie GOTHUEY

coproduction Le Nouveau Relax, scène conventionnée d’intérêt national de Chaumont, Agence culturelle Grand Est, Réseau L’Est danse ACB, scène nationale de Bar-Le-Duc ; Le Carreau, scène nationale de Forbach ; CCAM, scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy ; CCN Ballet de Lorraine ; La Cité Musicale de Metz ; La Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne ; Espace 110, centre culturel d’Illzach, scène conventionnée d’intérêt national ; La Filature, scène nationale de Mulhouse ; Le Manège, scène nationale de Reims ; Pôle Sud, CDCN de Strasbourg

Résidence Le ZEF, scène nationale de Marseille
Laboratoire Chorégraphique de Reims
Théâtre du Marché aux Grains à Bouxwiller   .

Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est  

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English :

L’événement Pièce chorégraphique Icebergs Chaumont a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne de Chaumont

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