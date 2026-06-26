PIÈCE DE THÉÂTRE DILEMME THÉÂTRE DU CASINO Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

PIÈCE DE THÉÂTRE DILEMME

THÉÂTRE DU CASINO Place Richelieu Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

18.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Trois amis sont confrontés à une situation inattendue et dramatique. Comment vont-ils assumer leurs responsabilités sans détruire leur amitié ?

Voici l’enjeu de cette pièce de théâtre sur une relation de couple qui tourne mal et la façon dont les gens réagissent à des vérités insupportables, tout en nous faisant réfléchir à la situation dans son ensemble. C’est une tâche assez ardue et c’est ce que parviennent à réaliser le metteur en scène et les comédiens en élevant le niveau de satire de cette dramaturgie.

Une distribution brillante et une scénographie épurée et élégante. Mise en scène par Francis Azéma. 18.5 .

THÉÂTRE DU CASINO Place Richelieu Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21

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English :

Three friends find themselves facing an unexpected and dramatic situation. How will they fulfill their responsibilities without destroying their friendship?

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE DILEMME Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE