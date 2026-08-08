Informations pratiques

Sarrebourg

Pièce de théâtre Germinal

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-25 17:00:00

fin : 2026-10-25 18:20:00

Date(s) :

2026-10-25

Comme si le temps n’avait pas changé, les luttes sociales et humaines restent les mêmes. Voici une histoire de mineurs. Voici une histoire de lutte sur fond de crise industrielle. Voici une histoire d’amour au fond d’un trou. Une pièce d’après Emile Zola, par la Cie Krizo Théâtre. Age conseillé à partir de 9 ans. La salle est accessible aux PMR. La réservation en ligne est ouverte.Tout public

4 .

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As if time had stood still, social and human struggles remain the same. This is a story about miners. This is a story of struggle set against the backdrop of an industrial crisis. This is a love story deep in a mine. A play based on Emile Zola, by the Krizo Théâtre Company. Recommended for ages 9 and up. The venue is accessible to people with reduced mobility. Online reservations are now open.

L’événement Pièce de théâtre Germinal Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD