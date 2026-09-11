Pièce de théâtre jouée par Les Poissons Rouges, Ancienne Chapelle des Jésuites – Auditorium, Carcassonne
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne Chapelle des Jésuites - Auditorium · Carcassonne
Informations pratiques
Pièce de théâtre jouée par Les Poissons Rouges Samedi 19 septembre, 15h30 Ancienne Chapelle des Jésuites – Auditorium Aude
gratuit / dans la limite des places disponibles / escaliers pour accéder à la chapelle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Dans l’Auditorium, ancienne chapelle des Jésuites, les pas d’un couple en voyage, d’une journaliste et de son assistant réveillent les échos d’un lieu chargé d’histoire.
À travers leurs maladresses et leurs émerveillements se dévoile un patrimoine fragile, parfois menacé de tomber dans l’oubli.
Une saynète originale où humour, émotion et beauté des lieux s’entrelacent pour rappeler que chaque pierre sauvée est une histoire qui continue de vivre.
Ancienne Chapelle des Jésuites – Auditorium Rue des Études, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie
Dans l’Auditorium, ancienne chapelle des Jésuites, les pas d’un couple en voyage, d’une journaliste et de son assistant réveillent les échos d’un lieu riche en histoire.
©CIE POISSONS ROUGE
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