Pièce de théâtre « Le coupable est dans la salle », Salle des fêtes du Prado, Bessenay

Informations pratiques

Pièce de théâtre « Le coupable est dans la salle » 6 – 14 novembre Salle des fêtes du Prado Rhône

sur place 10€ pour les adultes, 5€ pour les jeunes de 10 à 15 ans. Sur réservation 8€ pour les adultes, 4€ pour les jeunes de 10 à 15 ans. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T20:30:00+01:00 – 2026-11-14T23:30:00+01:00

La P’tite troupe de Yo est heureuse de vous présenter sa nouvelle pièce de théâtre « Le Coupable est dans la salle ». Comédie en 2 actes de Yvon TABURET.

Places en vente sur place au prix de 10 € pour les adultes, 5 € pour les jeunes de 10 à 15 ans et gratuit pour les moins de 10 ans.

Places en réservations sur la place du village les jeudis 22 et 29 octobre et 6 novembre de 10h à 12h, ainsi que les samedis 24 et 31 octobre de 10h à 12h, au tarif de 8 € pour les adultes, 4€ pour les jeunes de 10 à 15 ans et gratuit pour les moins de 10 ans.

Salle des fêtes du Prado rue du Prado 69690 BESSENAY Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « laptitetroupedeyobessenay@gmail.com »}]

La Ptite troupe de Yo, Pièce de théâtre, salle du Prado, tout public