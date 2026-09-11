TOURNOI TENNIS BALLON en salle, Complexe sportive Jean Guilloud, Bessenay

Informations pratiques

TOURNOI TENNIS BALLON en salle Vendredi 18 décembre, 18h00 Complexe sportive Jean Guilloud Rhône

15 euros sur inscription en priorité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T18:00:00+01:00 – 2026-12-18T23:59:00+01:00

Fin : 2026-12-18T18:00:00+01:00 – 2026-12-18T23:59:00+01:00

Equipe de 3 joueurs

Matches de poules, puis éliminatoires (en 11 points).

Pas de compétition, ambiance loisir.

Complexe sportive Jean Guilloud 25 Route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0687145039 »}]

Salle polyvalente