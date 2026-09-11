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AGENDA · Bessenay

TOURNOI TENNIS BALLON en salle, Complexe sportive Jean Guilloud, Bessenay

vendredi 18 décembre 2026 · Complexe sportive Jean Guilloud · Bessenay

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
Complexe sportive Jean Guilloud
Adresse
25 Route de Bibost, 69690 Bessenay
Ville
69690 Bessenay
Département
Rhône
Tarif
15 euros sur inscription en priorité

TOURNOI TENNIS BALLON en salle Vendredi 18 décembre, 18h00 Complexe sportive Jean Guilloud Rhône

15 euros sur inscription en priorité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-18T18:00:00+01:00 – 2026-12-18T23:59:00+01:00
Fin : 2026-12-18T18:00:00+01:00 – 2026-12-18T23:59:00+01:00

Equipe de 3 joueurs
Matches de poules, puis éliminatoires (en 11 points).
Pas de compétition, ambiance loisir.

Complexe sportive Jean Guilloud 25 Route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0687145039 »}]
Salle polyvalente

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