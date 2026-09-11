AGENDA · Bessenay
TOURNOI TENNIS BALLON en salle, Complexe sportive Jean Guilloud, Bessenay
vendredi 18 décembre 2026 · Complexe sportive Jean Guilloud · Bessenay
Informations pratiques
TOURNOI TENNIS BALLON en salle Vendredi 18 décembre, 18h00 Complexe sportive Jean Guilloud Rhône
15 euros sur inscription en priorité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-18T18:00:00+01:00 – 2026-12-18T23:59:00+01:00
Fin : 2026-12-18T18:00:00+01:00 – 2026-12-18T23:59:00+01:00
Equipe de 3 joueurs
Matches de poules, puis éliminatoires (en 11 points).
Pas de compétition, ambiance loisir.
Complexe sportive Jean Guilloud 25 Route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0687145039 »}]
Salle polyvalente
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