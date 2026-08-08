Pièce de théâtre L’Hôtel des 4 Saisons Sarrebourg
dimanche 1 novembre 2026 · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Pièce de théâtre L’Hôtel des 4 Saisons
Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-01 20:00:00
fin : 2026-11-01 22:30:00
Date(s) :
2026-11-01
Le Tabouret revient avec une nouvelle farce, toujours un peu déjantée et surréaliste, et cette fois-ci c’est du dérèglement climatique qu’il s’agit pourquoi L’Hôtel des 4 Saisons a-t-il dû fermer ses portes, que se passe-t-il dans la nature ? Les comédiens vous emmènent dans leur délire et vous distilleront même quelques chansons de leur cru, pour un voyage de deux heures… Tout public. La salle est accessible aux PMR. La réservation en ligne est ouverte.Tout public
4 .
Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est
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English :
Le Tabouret is back with a new skit—as always, a bit offbeat and surreal—and this time it’s all about climate change: Why did “The Four Seasons Hotel” have to close its doors—what’s happening in the natural world? The actors will take you on a wild ride and even treat you to a few songs of their own creation, for a two-hour journey… Suitable for all ages. The venue is accessible to people with reduced mobility. Online reservations are now open.
L’événement Pièce de théâtre L’Hôtel des 4 Saisons Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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