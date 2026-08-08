Informations pratiques

Sarrebourg

Pièce de théâtre Sale attente

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17 22:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Dans la salle d’attente du Dr Faustin, l’arrivée d’une patiente impatiente et sans gêne va semer la zizanie dans ce cabinet d’habitude bien tranquille ; ses mensonges et son comportement sont de plus en plus intolérables, mais c’est sans compter sur la réaction des autres patients. Comédie en deux actes de Franck Didier par les Tréteaux de Sarrebourg. Tout public. La salle est accessible aux PMR. Pièce avec entracte. La réservation en ligne est ouverte.Tout public

4 .

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

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English :

In Dr. Faustin’s waiting room, the arrival of an impatient and shameless patient is about to stir up trouble in this usually quiet practice; Her lies and behavior become increasingly intolerable, but she hasn’t counted on the other patients’ reaction. A two-act comedy by Franck Didier, performed by Les Tréteaux de Sarrebourg. Suitable for all ages. The venue is accessible to people with reduced mobility. The play includes an intermission. Online reservations are now open.

L’événement Pièce de théâtre Sale attente Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD