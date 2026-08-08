Pièce de théâtre Sale attente Sarrebourg
samedi 17 octobre 2026 · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Pièce de théâtre Sale attente
Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17 22:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Dans la salle d’attente du Dr Faustin, l’arrivée d’une patiente impatiente et sans gêne va semer la zizanie dans ce cabinet d’habitude bien tranquille ; ses mensonges et son comportement sont de plus en plus intolérables, mais c’est sans compter sur la réaction des autres patients. Comédie en deux actes de Franck Didier par les Tréteaux de Sarrebourg. Tout public. La salle est accessible aux PMR. Pièce avec entracte. La réservation en ligne est ouverte.Tout public
4 .
Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In Dr. Faustin’s waiting room, the arrival of an impatient and shameless patient is about to stir up trouble in this usually quiet practice; Her lies and behavior become increasingly intolerable, but she hasn’t counted on the other patients’ reaction. A two-act comedy by Franck Didier, performed by Les Tréteaux de Sarrebourg. Suitable for all ages. The venue is accessible to people with reduced mobility. The play includes an intermission. Online reservations are now open.
L’événement Pièce de théâtre Sale attente Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
À voir aussi à Sarrebourg (Moselle)
- Atelier du Musée pour les enfants Rue de la Paix Sarrebourg 16 septembre 2026
- L’heure du conte Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg 16 septembre 2026
- Marche 55km by Val contre le cancer du sein Sarrebourg 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine Bibliothèque Pierre Messmer Sarrebourg 19 septembre 2026
- Passage, de Cornè Théron, Chapelle des Cordeliers, Sarrebourg 19 septembre 2026