Informations pratiques

Sarrebourg

Pièce de théâtre Sale attente socio

Centre socioculturel -place Malleray Sarrebourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Vendredi 2026-10-02 14:30:00

fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-11-14 2026-11-15 2026-11-20 2026-11-22 2026-11-27

Dans la salle d’attente du Dr Faustin, l’arrivée d’une patiente impatiente et sans gêne va semer la zizanie dans ce cabinet d’habitude bien tranquille ; ses mensonges et son comportement sont de plus en plus intolérables, mais c’est sans compter sur la réaction des autres patients. Comédie en deux actes de Franck Didier par les Tréteaux de Sarrebourg. Tout public. La salle est accessible aux PMR. Pièce avec entracte. Billetterie prochainement mise en place.Tout public

.

Centre socioculturel -place Malleray Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est lestreteauxdesbg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In Dr. Faustin’s waiting room, the arrival of an impatient and shameless patient will stir up trouble in this usually quiet practice; Her lies and behavior become increasingly intolerable, but she hasn’t counted on the other patients’ reaction. A two-act comedy by Franck Didier, performed by Les Tréteaux de Sarrebourg. Suitable for all ages. The venue is accessible to people with reduced mobility. The play includes an intermission. Ticket sales will begin soon.

L’événement Pièce de théâtre Sale attente socio Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-22 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD