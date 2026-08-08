Informations pratiques

Sarrebourg

Pièce de théâtre Topaze

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24 23:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Un modeste professeur, honnête, naïf et méprisé, est embauché par un conseiller municipal peu scrupuleux qui veut l’utiliser comme prête-nom. Une comédie dramatique de Marcel Pagnol proposée par le Théâtre d’Y Voir. Tout public. La salle est accessible aux PMR. La réservation en ligne est ouverte.Tout public

4 .

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

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English :

A modest, honest, naive, and despised teacher is hired by an unscrupulous city councilman who wants to use him as a front. A dramatic comedy by Marcel Pagnol presented by the Théâtre d’Y Voir. Suitable for all ages. The venue is accessible to people with reduced mobility. Online reservations are now open.

L’événement Pièce de théâtre Topaze Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD