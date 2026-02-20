Pièces de Théâtre Ensemble c’est tout Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
Pièces de Théâtre Ensemble c’est tout Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu samedi 13 juin 2026.
La Chaise-Dieu
Pièces de Théâtre Ensemble c’est tout
Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
A 20h30, présentation du travail réalisé au cours de l’année de l’atelier enfant et ado à l’auditorium Cziffra à travers 2 représentations enchantées La Fée qui cabosse et Qui sur le Trône?. Rires et aventures féériques vous attendent.
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Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 88 18 93
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English :
At 8:30 p.m., the children’s and teenagers’ workshop presents its work over the course of the year at the Cziffra auditorium, with 2 enchanting performances: La Fée qui cabosse and Qui sur le Trône? Laughter and magical adventures await you.
L’événement Pièces de Théâtre Ensemble c’est tout La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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