Pièces de Théâtre Ensemble c’est tout Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu

Pièces de Théâtre Ensemble c’est tout

Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

A 20h30, présentation du travail réalisé au cours de l’année de l’atelier enfant et ado à l’auditorium Cziffra à travers 2 représentations enchantées La Fée qui cabosse et Qui sur le Trône?. Rires et aventures féériques vous attendent.

.

Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 88 18 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At 8:30 p.m., the children’s and teenagers’ workshop presents its work over the course of the year at the Cziffra auditorium, with 2 enchanting performances: La Fée qui cabosse and Qui sur le Trône? Laughter and magical adventures await you.

L’événement Pièces de Théâtre Ensemble c’est tout La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay