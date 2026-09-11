AGENDA · Paris
Pied de biche – Comédie d’action Théâtre Montmartre Galabru Paris
jeudi 24 septembre 2026 · Théâtre Montmartre Galabru · Paris
Informations pratiques
Zoé, braqueuse expérimentée, n’a pas vu son frère depuis 10 ans.
Jules, débile professionnel, n’a pas vu sa sœur depuis 10 piges.
Le décès de leur père signe leurs retrouvailles et le début de leurs problèmes : il faut éponger les dettes de la famille. Dommage, Jules n’aime pas le ménage. Pour le sauver de lui-même, Zoé le prend sous son aile, et à cause de lui elle ne vole plus très haut.
Une comédie d’action délirante, pleine de rebondissements, avec un requin, deux Picasso, des hosties, des bijoux de famille… et un pied de biche.
Avec Alice Gabrielle & Tom Phenix
Production Alice & Tom
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