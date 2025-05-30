Pierre de Maere Concert Musiques Actuelles Saline royale Arc-et-Senans

Arc-et-Senans

Pierre de Maere Concert Musiques Actuelles

Saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 37 – 37 – 37 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

C’est avec une certaine idée de la flamboyance que Pierre de Maere, jeune auteur-compositeur de 24 ans, a fait une entrée fracassante dans la pop francophone. En quelques mois, il a insufflé son goût du panache, mêlant romantisme fiévreux, ironie mordante et sens aigu de la performance.

Révélation masculine aux Victoires de la musique 2023, porté par un premier album Regarde-moi , certifié platine, Pierre de Maere s’impose, avec une aisance et une liberté déconcertantes.

Il investira la scène de la Saline royale lors de sa nouvelle tournée 2026-27 un rendez-vous immanquable pour découvrir cet artiste qui séduit sans jamais se prendre au sérieux.

Accueil PMR merci de contacter billetterie@lbqp.fr pour toute information concernant votre venue.

Concert produit par Le Bruit Qui Pense .

Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté billetterie@lbqp.fr

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English : Pierre de Maere Concert Musiques Actuelles

L’événement Pierre de Maere Concert Musiques Actuelles Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-05-06 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)