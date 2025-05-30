Pierre de Maere Concert Musiques Actuelles Saline royale Arc-et-Senans
Pierre de Maere Concert Musiques Actuelles Saline royale Arc-et-Senans vendredi 13 novembre 2026.
Arc-et-Senans
Pierre de Maere Concert Musiques Actuelles
Saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs
Tarif : 37 – 37 – 37 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
C’est avec une certaine idée de la flamboyance que Pierre de Maere, jeune auteur-compositeur de 24 ans, a fait une entrée fracassante dans la pop francophone. En quelques mois, il a insufflé son goût du panache, mêlant romantisme fiévreux, ironie mordante et sens aigu de la performance.
Révélation masculine aux Victoires de la musique 2023, porté par un premier album Regarde-moi , certifié platine, Pierre de Maere s’impose, avec une aisance et une liberté déconcertantes.
Il investira la scène de la Saline royale lors de sa nouvelle tournée 2026-27 un rendez-vous immanquable pour découvrir cet artiste qui séduit sans jamais se prendre au sérieux.
Accueil PMR merci de contacter billetterie@lbqp.fr pour toute information concernant votre venue.
Concert produit par Le Bruit Qui Pense .
Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté billetterie@lbqp.fr
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English : Pierre de Maere Concert Musiques Actuelles
L’événement Pierre de Maere Concert Musiques Actuelles Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-05-06 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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