Pierre-Eden Guilbaud invite Daniele Germani, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Pierre-Eden Guilbaud invite Daniele Germani, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 28 juin 2026.
Son jeu, à la fois lyrique et incisif, privilégie la spontanéité, le groove et le dialogue constant entre les musiciens.
À ses côtés, Domenico Sanna au piano, Luca Fattorini à la contrebasse et Pierre-Eden Guilbaud à la batterie forment un quartet soudé et attentif, où chaque interaction façonne la musique en temps réel. Le répertoire mêle compositions originales et formes ouvertes, laissant place à l’improvisation, à la nuance et au plaisir du jeu collectif – une musique vivante, pensée pour l’écoute rapprochée et l’atmosphère unique du jazz club
Daniele Germani : saxophone
Domenico Sanna : piano
Luca Fattorini : contrebasse
Pierre-Eden Guilbaud : batterie
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz, compositions — Installé à New York, le saxophoniste italien Daniele Germani développe un univers musical profondément ancré dans la tradition du jazz, nourri par l’énergie et la liberté de la scène new-yorkaise.
Le samedi 27 juin 2026
de 21h30 à 22h30
Le samedi 27 juin 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 22 à 27 euros
Tarif sur place : 24 à 29 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T00:30:00+02:00
fin : 2026-06-28T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T19:30:00+02:00_2026-06-27T20:30:00+02:00;2026-06-27T21:30:00+02:00_2026-06-27T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
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