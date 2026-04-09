Pierre-Eden Guilbaud invite Daniele Germani, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Son jeu, à la fois lyrique et incisif, privilégie la spontanéité, le groove et le dialogue constant entre les musiciens.

À ses côtés, Domenico Sanna au piano, Luca Fattorini à la contrebasse et Pierre-Eden Guilbaud à la batterie forment un quartet soudé et attentif, où chaque interaction façonne la musique en temps réel. Le répertoire mêle compositions originales et formes ouvertes, laissant place à l’improvisation, à la nuance et au plaisir du jeu collectif – une musique vivante, pensée pour l’écoute rapprochée et l’atmosphère unique du jazz club

Daniele Germani : saxophone

Domenico Sanna : piano

Luca Fattorini : contrebasse

Pierre-Eden Guilbaud : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Installé à New York, le saxophoniste italien Daniele Germani développe un univers musical profondément ancré dans la tradition du jazz, nourri par l’énergie et la liberté de la scène new-yorkaise.

Le samedi 27 juin 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 27 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-28T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T19:30:00+02:00_2026-06-27T20:30:00+02:00;2026-06-27T21:30:00+02:00_2026-06-27T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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