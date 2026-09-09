PIERRE ET LE LOUP, Château Théâtre Descas, Bordeaux

Informations pratiques

PIERRE ET LE LOUP 21 – 24 décembre Château Théâtre Descas Gironde

à partir de 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-21T10:30:00+01:00 – 2026-12-21T11:20:00+01:00

Fin : 2026-12-24T16:30:00+01:00 – 2026-12-24T17:20:00+01:00

Composé en 1936 par Sergueï Prokofiev, Pierre et le loup met en scène un comédien-récitant et un orchestre, qui racontent ensemble le conte : la voix pour dérouler l’histoire, la musique pour lui donner vie et couleur.

Une porte d’entrée vers l’orchestre symphonique

Depuis près d’un siècle, Pierre et le loup est l’une des œuvres les plus jouées pour initier les enfants à la musique classique. En reliant chaque personnage à un instrument, elle offre aux plus jeunes spectateurs une manière ludique et immédiate d’apprendre à reconnaître les timbres de l’orchestre — un repère d’écoute qui reste gravé bien après le concert.

Venez déguisés en votre personnage préféré !

Pour entrer pleinement dans le conte, chaque enfant est invité à venir avec un petit élément qui incarne son personnage favori : des moustaches pour le chat, un bec pour le canard, des plumes pour l’oiseau, des oreilles pour le loup… À chacun son personnage, à chacun sa touche !

Un rendez-vous pour toute la famille

Porté par l’Orchestre Sinfonia et un comédien-récitant, ce Concert en famille fait vivre le conte de l’intérieur : les enfants ne se contentent pas d’écouter, ils apprennent à reconnaître chaque personnage à son instrument, jusqu’à pouvoir deviner, les yeux fermés, qui entre en scène.

Une histoire de courage, de ruse, et de musique — à vivre ensemble, petits et grands.

Et toujours le goûter à l’issue de chaque concert pour poursuivre l’aventure !

Château Théâtre Descas 5 Quai de Paludate 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesconcertsclassiques.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lesconcertsclassiques.fr »}]

Conte musical pour orchestre et comédien Pierre et le loup Descas

@aiartista – EM Les Concerts Classiques