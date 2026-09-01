Pierre Grimbert à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris
samedi 19 septembre 2026 · Fnac Forum des Halles · Paris
Informations pratiques
Pierre Grimbert a exercé plusieurs métiers du livre avant de se lancer dans l’écriture en 1995. Il est devenu depuis une figure incontournable de la fantasy francophone, avec près de cinquante romans à son actif, en littérature adulte et jeunesse. Ses personnages marquants et son style limpide ont conquis plusieurs générations de lecteurs et permis à nombre de ses récits d’être primés et traduits en plusieurs langues.
À l’occasion de la sortie de « Le Sablier noir », son tout nouveau roman, Pierre Grimbert sera présent lors d’une séance de dédicaces le samedi 19 septembre à partir de 15h30 à la Fnac Forum des Halles. Une belle occasion d’échanger avec l’auteur !
*Événement gratuit sur inscription
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h30 à 18h00
gratuit
ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Éclaireur Fnac.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:30:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00
Fnac Forum des Halles 1-7 rue Pierre Lescot 75001 Paris
https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp71598-venez-rencontrer-pierre-grimbert-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/
Afficher la carte du lieu Fnac Forum des Halles et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- SPOT #13 : Virage • Juliette Fribourg, Shane Haddad Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026
- WEIRD NIGHTMARE Le Point Ephémère Paris 11 septembre 2026
- Le silence des pantoufles : duo noise radiosonique Cirque Electrique Paris 11 septembre 2026
- Romain Vuillemin Hispanic 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 11 septembre 2026
- SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026