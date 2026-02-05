Pierre Louis – Le syndrome de l’hippocampe Le Bacchus Rennes 13 – 18 octobre Tarifs : 21€ et 15€

C’est quoi être un homme et un papa aujourd’hui ?

Pierre-Louis croyait qu’être un homme moderne, c’était simple et sexy : partager les tâches, pratiquer l’éducation bienveillante et rester cool en toutes circonstances. Mais entre Chantal la charge mentale, les conseils des “experts” en parentalité et la virilité version 2025 qu’il n’arrive pas à télécharger, il se rend compte qu’il est surtout… en galère.

Pierre-Louis vous partage ses réflexions et vous prend à parti. Il vous embarque dans son imaginaire, comme moyen d’échapper à cette société qui le dépasse.

Avec humour, autodérision et beaucoup d’imagination, il nous prouve que le mec idéal n’existe pas encore… sauf chez les hippocampes.

[https://youtu.be/ulMd1N41FA8](https://youtu.be/ulMd1N41FA8)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-13T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-18T18:15:00.000+02:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8175-pierre-louis-le-syndrome-de-l-hippocampe-octobre-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



