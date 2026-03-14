Pierre Manetti Bastien Ribot quartet Le Son de la Terre PARIS 05

Pierre Manetti, fils cadet du légendaire Romane, et Bastien Ribot, cofondateur du RP Quartet, s’associent avec le tandem Charlier-Sourisse qui a partagé la scène aux côtés des plus grands noms du jazz international.

Entre morceaux de Babik Reinhardt, standards brésiliens et compositions personnelles, les quatre musiciens nous emmènent dans un voyage musical où virtuosité, complicité et liberté créative explosent.

Pierre Manetti : guitare

Bastien Ribot : violon

Benoit Sourisse : orgue

André Charlier : batterie

Pierre Manetti Bastien Ribot tandem Charlier Sourisse une rencontre pleine de maturité de virtuosité , 2 génération différente se retrouve pour le plaisir de vos oreilles.

Le dimanche 15 novembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-15T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-15T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-15T20:00:00+02:00_2026-11-15T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



Afficher la carte du lieu Le Son de la Terre et trouvez le meilleur itinéraire

