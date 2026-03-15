Pierre Manetti NEW QUARTET Le Son de la Terre PARIS 05

Pierre Manetti NEW QUARTET Le Son de la Terre PARIS 05

Pierre Manetti NEW QUARTET Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 18 octobre 2026.

Cette formation propose un répertoire mêlant jazz Américain (Unit 7, Autumn in New York, Moon River…) et standard de jazz manouche, avec un pianiste et un saxophone le tout soutenu par une rythmique swing manouche.

C’est la rencontre entre le jazz Américain et le jazz manouche.

Pierre Manetti : guitare

Christophe Cravero : piano

Julien Cattiaux : guitare rythmique

Fabriccio Nicolas Garcia : contrebasse

Nouveau quartet de Pierre Manetti, mélange entre Django et le jazz américain. Une rencontre pleine de musicalité et d’énergie.
Le dimanche 18 octobre 2026
de 18h00 à 22h00
payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-18T21:00:00+02:00
fin : 2026-10-19T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-18T18:00:00+02:00_2026-10-18T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


Afficher la carte du lieu Le Son de la Terre et trouvez le meilleur itinéraire

Prochains événements à Paris 05