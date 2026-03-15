Pierre Manetti NEW QUARTET Le Son de la Terre PARIS 05
Pierre Manetti NEW QUARTET Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 18 octobre 2026.
Cette formation propose un répertoire mêlant jazz Américain (Unit 7, Autumn in New York, Moon River…) et standard de jazz manouche, avec un pianiste et un saxophone le tout soutenu par une rythmique swing manouche.
C’est la rencontre entre le jazz Américain et le jazz manouche.
Pierre Manetti : guitare
Christophe Cravero : piano
Julien Cattiaux : guitare rythmique
Fabriccio Nicolas Garcia : contrebasse
Nouveau quartet de Pierre Manetti, mélange entre Django et le jazz américain. Une rencontre pleine de musicalité et d’énergie.
Le dimanche 18 octobre 2026
de 18h00 à 22h00
payant
25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-18T21:00:00+02:00
fin : 2026-10-19T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-18T18:00:00+02:00_2026-10-18T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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