Pierre Manetti NEW QUARTET Le Son de la Terre PARIS 05

Cette formation propose un répertoire mêlant jazz Américain (Unit 7, Autumn in New York, Moon River…) et standard de jazz manouche, avec un pianiste et un saxophone le tout soutenu par une rythmique swing manouche.

C’est la rencontre entre le jazz Américain et le jazz manouche.

Pierre Manetti : guitare

Christophe Cravero : piano

Julien Cattiaux : guitare rythmique

Fabriccio Nicolas Garcia : contrebasse

Nouveau quartet de Pierre Manetti, mélange entre Django et le jazz américain. Une rencontre pleine de musicalité et d’énergie.

Le dimanche 18 octobre 2026

de 18h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-18T21:00:00+02:00

fin : 2026-10-19T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-18T18:00:00+02:00_2026-10-18T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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