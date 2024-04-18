PIERRE THEVENOUX – PALAIS DES CONGRES DE LORIENT Lorient

samedi 14 mars 2026

PIERRE THEVENOUX Début : 2026-03-14 à 20:30. Tarif : – euros.

ARSENAL PRODUCTIONS PRÉSENTE : PIERRE THEVENOUXDans Life Coach, Pierre vous parlera des injonctions modernes du bien-être, du développement personnel et de la pression pour réussir, être en couple, faire des enfants, etc. Comme tout bon life coach qui se respecte, il vous donnera aussi plein de conseils pour réussir votre vie alors que la sienne est encore bien bancale.

PALAIS DES CONGRES DE LORIENT QUAI GUSTAVE MANSION 56100 Lorient 56