Pierres en Lumières à la Chapelle de l’Hôpital Chapelle du Centre Hospitalier de Bernay Bernay
Pierres en Lumières à la Chapelle de l’Hôpital Chapelle du Centre Hospitalier de Bernay Bernay vendredi 29 mai 2026.
Pierres en Lumières à la Chapelle de l’Hôpital
Chapelle du Centre Hospitalier de Bernay 5, rue Anne de Ticheville Bernay Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-31
Concert à la Chapelle du conservatoire à 20H30 le 29 mai 2026.
Visite guidée de la Chapelle à partir de 15H00 le 31 mai 2026 .
Chapelle du Centre Hospitalier de Bernay 5, rue Anne de Ticheville Bernay 27300 Eure Normandie service.communication@ch-bernay.fr
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English : Pierres en Lumières à la Chapelle de l’Hôpital
L’événement Pierres en Lumières à la Chapelle de l’Hôpital Bernay a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
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