Cherbourg-en-Cotentin

Pierres en lumières au parc Emmanuel Liais

Parc Emmanuel Liais CHERBOURG-EN-COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

A l’occasion de la 15e édition du festival nocturne incontournable de Normandie et du bicentenaire de la naissance d’Emmanuel Liais, le parc sera mis en lumières au cours d’une soirée avec animations.

Ateliers découvertes, visites guidées et animées du site, découverte et échange autour du muséum, collecte de photos anciennes, photobox, spectacle lumineux pour la clôture.

Informations pratiques

– ouverture exceptionnelle du parc en soirée de 18h à 23h,

– un espace pique-nique sur l’herbe sera organisé,

– en cas de pluie ou de vent d’une vitesse interdisant l’accès au parc, l’événement sera annulé.

Toutes les infos sur https://www.cherbourg.fr/agendas-et-actus/agenda/evenement/pierres-en-lumieres-au-parc-emmanuel-liais/ .

Parc Emmanuel Liais CHERBOURG-EN-COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

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English : Pierres en lumières au parc Emmanuel Liais

L’événement Pierres en lumières au parc Emmanuel Liais Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cotentin