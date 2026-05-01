Portes ouvertes du conservatoire de musique et de théâtre Cherbourg-en-Cotentin
Portes ouvertes du conservatoire de musique et de théâtre Cherbourg-en-Cotentin mercredi 13 mai 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Portes ouvertes du conservatoire de musique et de théâtre
Rue Gibert Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 20:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Venez découvrir nos activités, rencontrer l’équipe ainsi que les enseignants et assister à des cours ou répétitions publiques.
Une exposition d’arts visuels ainsi que des présentations d’instruments par des luthiers seront également proposés en collaboration avec notre médiathèque.
Une belle occasion de mieux cerner ce que le conservatoire peut vous proposer en fonction de votre profil… et pourquoi pas envisager une inscription ! .
Rue Gibert Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77 conservatoire@cherbourg.fr
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English : Portes ouvertes du conservatoire de musique et de théâtre
L’événement Portes ouvertes du conservatoire de musique et de théâtre Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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