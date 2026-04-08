Alençon

Pierres en Lumières Mise en lumière des monuments et du patrimoine bâti ornais

8 Avenue de Basingstoke Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Le temps d’un weekend exceptionnel, les monuments et le patrimoine bâti ornais s’illuminent.

Des animations nocturnes rythment ce weekend de fête. Concerts, visites, spectacles, expositions, balades, etc. viennent animer le patrimoine ornais.

La mise en scène de cette manifestation est assurée par les habitants, les communes, les associations, les propriétaires, les artistes qui en composent le programme.

Né dans l’Orne en 2009, Pierres en Lumières est devenu un rendez-vous régional incontournable. .

8 Avenue de Basingstoke Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 81 23 00 archives@orne.fr

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English : Pierres en Lumières Mise en lumière des monuments et du patrimoine bâti ornais

L’événement Pierres en Lumières Mise en lumière des monuments et du patrimoine bâti ornais Alençon a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil départemental de l’Orne