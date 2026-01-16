Pierres en lumières Rencontres d’outre-tombe Office de Tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie

Pierres en lumières Rencontres d’outre-tombe

Office de Tourisme Avenue de la Ferté Macé Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Le Château du Gué aux Biches ouvre ses portes dans le cadre de Pierres en lumières.

Dans le cadre de l’évènement Pierres en Lumières, nous vous invitons à franchir les portes du château du Gué aux Biches pour un moment hors du temps. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous conter quelques histoires danoises et françaises. Entre les légendes du Nord et les récits Normands, vivez une expérience à la fois magique et poétique.

Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie (max 30 personnes). .

Office de Tourisme Avenue de la Ferté Macé Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

