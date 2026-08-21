Pierres secrètes, histoires et archéologie de nos terroirs, Chapelle des moines, Berzé-la-Ville

Informations pratiques

Pierres secrètes, histoires et archéologie de nos terroirs 19 et 20 septembre Chapelle des moines Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au-delà du célèbre site de Solutré, le Val lamartinien recèle un riche patrimoine archéologique. Cette exposition retrace plus de 70 ans de recherches et vous invite à découvrir l’histoire antique de ce territoire, de ses pratiques religieuses et funéraires à l’évolution de ses paysages révélée par la technologie LIDAR. Présentée à la chapelle des moines de Berzé-la-Ville et à la cave des Terres Secrètes à Prissé, elle propose également un panorama de l’occupation humaine, du Néolithique au Moyen Âge, avec un éclairage sur l’histoire de la viticulture et une sélection d’objets archéologiques.

Les deux expositions seront libres d’accès sur les horaires d’ouverture

Chapelle des moines Rue de la chapelle, 71960 Berzé-la-Ville, France Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Seule la chapelle peut se visiter.

La richesse archéologique du « Val lamartinien », au-delà du site emblématique de Solutré, est bien connu depuis le XIXe siècle. Découvrez l’histoire antique de ce territoire grâce à cette exposition…

Stèle gallo-romaine de Solutré dite « au couple Éduen » – Calcaire de la Roche-Vineuse © Michel Degrange