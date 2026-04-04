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PIETRAGALLA BARBARA PALAIS DES CONGRES / CO’MET Orleans

PIETRAGALLA BARBARA PALAIS DES CONGRES / CO’MET Orleans

PIETRAGALLA BARBARA PALAIS DES CONGRES / CO’MET Orleans dimanche 29 novembre 2026.

Lieu : PALAIS DES CONGRES / CO'MET

Adresse : 1 RUE SCHUMAN

Ville : 45000 Orleans

Département : 45

Début : 2026-11-29

Fin : 2026-11-29

Heure de début : 17:00

PIETRAGALLA BARBARA Début : 2026-11-29 à 17:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS DES CONGRES / CO’MET 1 RUE SCHUMAN 45000 Orleans 45

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