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Pilates à la Manu La Manu Jardin du Directeur Châtellerault

Pilates à la Manu La Manu Jardin du Directeur Châtellerault

Pilates à la Manu La Manu Jardin du Directeur Châtellerault mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
La Manu Jardin du Directeur
Adresse
Allée du jardin du Directeur
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Châtellerault

Pilates à la Manu

La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Renforcement musculaire en douceur mettant en action les muscles les plus profonds.   .

La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Pilates à la Manu

L’événement Pilates à la Manu Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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