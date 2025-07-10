Pilates à la Manu La Manu Jardin du Directeur Châtellerault
Pilates à la Manu La Manu Jardin du Directeur Châtellerault mercredi 1 juillet 2026.
Châtellerault
Pilates à la Manu
La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-15 20:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Renforcement musculaire en douceur mettant en action les muscles les plus profonds. .
La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Pilates à la Manu
L’événement Pilates à la Manu Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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