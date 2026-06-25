Pilates au lac de la forêt, réservation en ligne. Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault
Pilates au lac de la forêt, réservation en ligne. Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault mardi 7 juillet 2026.
Châtellerault
Pilates au lac de la forêt, réservation en ligne.
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-28 18:45:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07
Exercices de pilates
**Du 7 Juillet au 22 Août**
Groupe de 15 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.
**Créneaux de 45 minutes**
**Lieu**: au lac de la forêt.
**Condition d’accès:** à partir de 15 ans
**Réservation** et inscription en ligne .
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Pilates au lac de la forêt, réservation en ligne.
L’événement Pilates au lac de la forêt, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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