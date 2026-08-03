PILATES & STRETCHING – cours d’essai à La Locomotive Maison de Quartier La Locomotive Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 12:15 – 13:15

Gratuit : non 10 € sur inscription Séance remboursée pour toute inscription à la suite du cours !Nombre de places limitées – résa obligatoireInscription annuelle au Tarif Carte Blanche : 45 €/trimestre Etudiant, Adulte, Senior

Venez découvrir le Pilates et le Stretching Postural avec Marina & Charlotte ! Pour qui ?Les cours proposés sont ouverts à tous et toutes, débutants et débutantes bienvenus ! Pourquoi ?Des pratiques douces et toniques pour travailler vos muscles en profondeur.Les cours allient mobilité, renforcement musculaire, respiration, étirements, travail abdominal et postural. Pour en savoir plus sur ces 2 méthodes : Les Pratiques Où ?A La Locomotive, 109 avenue de la Gare Saint-Joseph, NantesA Port Boyer, 80 rue du Port Boyer, Nantes Quand ?Lundi – PILATES à 12h15 à la Loco avec CharlotteJeudi – PILATES à 18h00 et 19h05 à la Loco avec MarinaJeudi – STRETCHING POSTURAL à 11h00 et PILATES à 12h15 à Port Boyer avec Charlotte Le PlanningPas de cours pendant les vacances scolaires ni les jours fériés. Séance remboursée pour toute inscription à la suite du cours !

Maison de Quartier La Locomotive Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/umaneha/adhesions/pilates-stretchingpostural-salles-municipales-26-27



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