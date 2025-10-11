Pillowgraphies Châteauroux

Pillowgraphies

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Laissez-vous emporter par cet incroyable ballet de fantômes inspiré, pour partie, des cours de récréation d’enfants. Merveilleux, intelligent, joyeux, jubilatoire…

On va enfin croire aux fantômes. Normal puisqu’on les voit en vrai !

Hypnotique, graphique, cinéphile, Pillowgraphies détourne le ballet classique, fait voler et tourbillonner les draps au son de Ravel, d’Offenbach et d’extraits de la bande-son des Sept Samouraïs de Kurosawa.

Magique, les sept fantômes, sept draps blancs percés de deux trous pour les yeux effet cartoon garanti –, apparaissent, disparaissent, traversent la scène, s’envolent, s’évaporent… jusqu’au coup de théâtre (de danse plutôt), dont on ne dira rien ! Malin, voici que ces êtres invisibles évidemment sans pieds affirment peu à peu une personnalité, prennent corps pourtant dissimulés sous les fameux draps –, s’incarnent, existent peu à peu. Ils ont quelque chose à nous dire, à nous raconter. On a envie de les entendre… .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

English :

Let yourself be carried away by this incredible ballet of ghosts inspired, in part, by children?s playgrounds. Wonderful, intelligent, joyful, jubilant?

We’re finally going to believe in ghosts. And that’s only natural, since they’re real!

German :

Lassen Sie sich von diesem unglaublichen Geisterballett mitreißen, das zum Teil von Kinderspielplätzen inspiriert wurde. Wunderbar, intelligent, fröhlich, jubelnd?

Endlich glauben wir an Gespenster. Natürlich, denn man sieht sie ja in echt!

Italiano :

Lasciatevi trasportare da questo incredibile balletto di fantasmi ispirato, in parte, ai parchi giochi dei bambini. Meraviglioso, intelligente, gioioso, esultante?

Finalmente crederemo ai fantasmi. E dovreste farlo, perché sono reali!

Espanol :

Déjese llevar por este increíble ballet de fantasmas inspirado, en parte, en los parques infantiles. Maravilloso, inteligente, alegre, jubiloso..

Por fin vamos a creer en los fantasmas. Y deberías, ¡porque son reales!

