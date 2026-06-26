Informations pratiques

Thionville

Pillowgraphies

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Pillowgraphies répond à un désir de légèreté. Une tentative d’échapper à la gravité, d’aller vers une danse où le corps se dissout au profit d’une figure aussi légère que moelleuse le fantôme. Le désir de plonger dans un univers nocturne et joyeux où il suffit de flotter pour tenir debout, glisser pour se déplacer et où marcher devient absurde. Le désir de respirer un parfum de liberté. Jouer à nouveau. Être un fantôme et reprendre vie. Évidemment.Enfants

20 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

Pillowgraphies responds to a desire for lightness. An attempt to escape gravity, to move toward a dance in which the body dissolves into a form as light as it is soft: the phantom. The desire to plunge into a joyful, nocturnal world where one need only float to stand, glide to move, and where walking becomes absurd. The desire to breathe in the scent of freedom. To play again. To be a ghost and come back to life. Of course.

L’événement Pillowgraphies Thionville a été mis à jour le 2026-07-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME