Pink Martini, Théâtre Fémina, Bordeaux
vendredi 23 octobre 2026 · Théâtre Fémina · Bordeaux
Informations pratiques
Pink Martini Vendredi 23 octobre, 20h30 Théâtre Fémina Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T20:30:00+02:00 – 2026-10-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T20:30:00+02:00 – 2026-10-23T23:00:00+02:00
Le groupe américain Pink Martini qui mélange sonorités d’amérique latine et standards du music hall français viendra célébrer ses 30 ans de carrière sur la scène du Théâtre Fémina le 23 octobre 2026 à 20h30 !
Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/pink-martini/146120 »}]
Concert Concert
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