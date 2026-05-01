Pique-nique au domaine Château la Borie Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse

Pique-nique au domaine

Château la Borie 2888 Route de Saint Paul Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Le Château La Borie vous ouvre ses portes pour une belle journée de printemps autour du vin, du terroir et de la convivialité. Le principe est simple apportez votre pique-nique, installez-vous au domaine, et profitez d’un moment privilégié.

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Château la Borie 2888 Route de Saint Paul Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 92 raphael.knapp@chateau-la-borie.fr

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English :

Château La Borie opens its doors to you for a wonderful spring day of wine, terroir and conviviality. The idea is simple: bring a picnic, settle in at the estate, and enjoy a special moment.

L’événement Pique-nique au domaine Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence