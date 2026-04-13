Baud

Pique-nique électronique

Pont de Baud Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14 21:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L’association Peuples Liés revient pour vous proposer un pique-nique électronique, où la bonne humeur, la convivialité et le partage se mêleront aux rythmes enivrants des musiques électroniques, proposés par différents DJ de la région.

Cet événement se veut ouvert à toutes et tous. Si vous souhaitez venir profiter en famille ou entre amis, vous pouvez apporter votre pique-nique ou bien profiter du stand de restauration installé par nos soins.

Fercle Show Gras du Beat Cherenkov Riddim Lufi Indelebil Anna Ma Guigui Zikiz Kenaty Dj Fauxset

11h 21h Entrée à prix libre

Bar, restauration (produits locaux et fait maison), jeux plein air, stands. .

Pont de Baud Baud 56150 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Pique-nique électronique Baud a été mis à jour le 2026-04-13 par OT BAUD Communauté