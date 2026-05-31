Pique-Nique en musique, Parc Haussmann, Draguignan
Pique-Nique en musique, Parc Haussmann, Draguignan mardi 4 août 2026.
Pique-Nique en musique Mardi 4 août, 20h00 Parc Haussmann Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T20:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-04T20:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:00:00+02:00
Concert : PLANÈTE POP – Pop Rock.
Venez passer une soirée conviviale avec au choix, restauration sur place ou pique-nique dans votre sac.
À partir de 20h – Parc Haussmann.
Parc Haussmann 1 avenue Jean Boyer, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Le parc Haussmann se situe derrière la sous-préfecture. Entrées avenue Jean Boyer et boulevard Pierre Roisse.
Participez au pique-nique en famille !
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