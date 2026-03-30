Pique-nique et bal Quais de l’Aumance Hérisson
Pique-nique et bal Quais de l’Aumance Hérisson lundi 13 juillet 2026.
Pique-nique et bal
Quais de l’Aumance Espace Jacques Gaulme Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Chacun est invité à apporter son panier et venir pique-niquer sur les Quais de l’Aumance où tables et bancs sont mis à disposition. La soirée sera animée par le bal du 14 juillet organisé par le Comité des Fêtes de Hérisson à l’Espace Jacques Gaulme.
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Quais de l’Aumance Espace Jacques Gaulme Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 45 75 04
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English :
Everyone is invited to bring a basket and picnic on the Quais de l’Aumance, where tables and benches will be available. The evening will be enlivened by the 14th of July ball organized by the Comité des Fêtes de Hérisson at the Espace Jacques Gaulme.
L’événement Pique-nique et bal Hérisson a été mis à jour le 2026-03-25 par Montluçon Tourisme
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