Pique-nique et jeux extérieurs Châteauneuf-du-Faou
mercredi 5 août 2026 · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
Pique-nique et jeux extérieurs
Place du Marché Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 12:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Pique-nique et jeux extérieurs le mercredi 5 août à partir de 12h
Envie de passer un moment ludique en plein air ? départ du local pour un repas au bord de l’eau suivi de jeux extérieurs.
> apportez votre pique-nique
> tout public gratuit
> rendez-vous au local place du marché
Pour toute information
Centre Social Haute Cornouaille 13 place du marché, Châteauneuf‑du‑Faou
cchc.animation@epal.asso.fr 02 98 73 34 86 .
Place du Marché Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86
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English :
L’événement Pique-nique et jeux extérieurs Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-31 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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