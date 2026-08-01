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AGENDA · Châteauneuf-du-Faou

Pique-nique et jeux extérieurs Châteauneuf-du-Faou

mercredi 5 août 2026 · Châteauneuf-du-Faou

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Place du Marché
Ville
29520 Châteauneuf-du-Faou
Département
Finistère
Tarif

Châteauneuf-du-Faou

Pique-nique et jeux extérieurs

Place du Marché Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 12:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Pique-nique et jeux extérieurs le mercredi 5 août à partir de 12h

Envie de passer un moment ludique en plein air ? départ du local pour un repas au bord de l’eau suivi de jeux extérieurs.

> apportez votre pique-nique
> tout public gratuit
> rendez-vous au local place du marché

Pour toute information
Centre Social Haute Cornouaille 13 place du marché, Châteauneuf‑du‑Faou
cchc.animation@epal.asso.fr 02 98 73 34 86   .

Place du Marché Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86 

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English :

L’événement Pique-nique et jeux extérieurs Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-31 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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