Informations pratiques

Châteauneuf-du-Faou

Pique-nique et jeux extérieurs

Place du Marché Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 12:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Pique-nique et jeux extérieurs le mercredi 5 août à partir de 12h

Envie de passer un moment ludique en plein air ? départ du local pour un repas au bord de l’eau suivi de jeux extérieurs.

> apportez votre pique-nique

> tout public gratuit

> rendez-vous au local place du marché

Pour toute information

Centre Social Haute Cornouaille 13 place du marché, Châteauneuf‑du‑Faou

cchc.animation@epal.asso.fr 02 98 73 34 86 .

Place du Marché Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86

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English :

L’événement Pique-nique et jeux extérieurs Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-31 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou