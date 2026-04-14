Pique-nique géant et vélo smoothie, Les Terrasses du Bosquet, Alès

Pique-nique géant et vélo smoothie Samedi 6 juin, 11h00 Les Terrasses du Bosquet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins et pour célébrer les 30 ans du CnP, les Terrasses du Bosquet vous invitent à un grand pique-nique partagé, un moment de convivialité et de gourmandise à ne pas manquer ! Au programme : partage, bonne humeur et une animation originale autour de vélos smoothies pour pédaler… et déguster !

Un pique-nique géant pour fêter l’anniversaire

Le samedi 6 juin, en marge de la journée artistique, nous vous proposons de vous retrouver autour d’un repas convivial et solidaire. Chacun est invité à apporter un plat maison (sucré ou salé), une boisson ou une spécialité locale à partager. L’objectif ? Créer une grande tablée joyeuse, où petits et grands pourront échanger, se régaler et fêter ensemble les 30 ans du CNP.

Animation spéciale : les vélos smoothies

Pour ajouter une touche ludique et écolo à l’événement, des vélos smoothies seront installés sur place. Le principe ? Pédaler pour mixer des fruits et légumes frais et créer des smoothies maison ! Une activité amusante, accessible à tous, et qui mettra en avant l’énergie collective et le plaisir de déguster un jus fait maison.

Un moment festif pour marquer les 30 ans du CNP et renforcer les liens entre notre structure et les participants. Une occasion de découvrir des saveurs et des recettes et de s’amuser en famille.

Infos pratiques

Apportez vos plats à partager et votre bonne humeur !

à partager et votre bonne humeur ! Matériel : Des tables et bancs seront mis à disposition, mais pour une animation zéro déchets, pensez à apporter vos couverts et assiettes.

Des tables et bancs seront mis à disposition, mais pour une animation zéro déchets, pensez à apporter vos couverts et assiettes. Animation vélos smoothies gratuite et ouverte à tous. Les fruits et légumes seront fournis, mais vous pouvez aussi en apporter !

Les Terrasses du Bosquet Rue d’Hombres Firmas, parc du Bosquet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr/jardin-ethnobotanique-et-dacclimatation-les-terrasses-du-bosquet/ https://www.instagram.com/terrassesdubosquet_ales/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 50 24 »}] Le jardin Les Terrasses du Bosquet présente une impressionnante diversité végétale, et par conséquent animale, qui offre aux Alésiens et aux visiteurs de passage un formidable espace public en cœur de ville pour se détendre mais également un précieux outil d’apprentissage pour les jeunes et les passionnés de nature en matière de biodiversité et de transmission des connaissances. > Du 01/09 au 14/06 : du lundi au vendredi, de 9h à 17h

> Du 15 juin au 31 août : du lundi au vendredi, de 8h à 15h

Repas partagé sportif pour fêter les 30 ans du CNP. Vélo smoothie pique-nique