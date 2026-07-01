Pique-nique géant Montfaucon-en-Velay
dimanche 19 juillet 2026 · Montfaucon-en-Velay
Informations pratiques
Montfaucon-en-Velay
Pique-nique géant
Jardin Mirandou Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Venez partager un moment convivial en famille, entre amis et entre habitants lors de ce pique-nique géant organisé par l’Association des Montfaucon de France à l’occasion de la Vogue du Village.
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Jardin Mirandou Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Come share a fun time with family, friends, and fellow residents at this giant picnic organized by the Association des Montfaucon de France as part of the Vogue du Village festival.
L’événement Pique-nique géant Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme
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