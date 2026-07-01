Informations pratiques

Montfaucon-en-Velay

Pique-nique géant

Jardin Mirandou Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 12:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Venez partager un moment convivial en famille, entre amis et entre habitants lors de ce pique-nique géant organisé par l’Association des Montfaucon de France à l’occasion de la Vogue du Village.

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Jardin Mirandou Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Come share a fun time with family, friends, and fellow residents at this giant picnic organized by the Association des Montfaucon de France as part of the Vogue du Village festival.

L’événement Pique-nique géant Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme