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AGENDA · Montfaucon-en-Velay

Pique-nique géant Montfaucon-en-Velay

dimanche 19 juillet 2026 · Montfaucon-en-Velay

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Jardin Mirandou
Ville
43290 Montfaucon-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif

Montfaucon-en-Velay

Pique-nique géant

Jardin Mirandou Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Venez partager un moment convivial en famille, entre amis et entre habitants lors de ce pique-nique géant organisé par l’Association des Montfaucon de France à l’occasion de la Vogue du Village.
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Jardin Mirandou Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Come share a fun time with family, friends, and fellow residents at this giant picnic organized by the Association des Montfaucon de France as part of the Vogue du Village festival.

L’événement Pique-nique géant Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme

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