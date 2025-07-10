Pirates des Cara’Bib / Codes secrets Lac de Châtellerault Châtellerault jeudi 16 juillet 2026.

Châtellerault

Pirates des Cara’Bib / Codes secrets

Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Une activité ludique qui peut se vivre au fil de la semaine, ou sur une seule séance. .

Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Pirates des Cara’Bib / Codes secrets

L’événement Pirates des Cara’Bib / Codes secrets Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne