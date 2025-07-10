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Pirates des Cara’Bib / Codes secrets Lac de Châtellerault Châtellerault

Pirates des Cara’Bib / Codes secrets Lac de Châtellerault Châtellerault

Pirates des Cara’Bib / Codes secrets Lac de Châtellerault Châtellerault jeudi 16 juillet 2026.

Lieu
Lac de Châtellerault
Adresse
Lac Châtellerault
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Châtellerault

Pirates des Cara’Bib / Codes secrets

Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Une activité ludique qui peut se vivre au fil de la semaine, ou sur une seule séance.   .

Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Pirates des Cara’Bib / Codes secrets

L’événement Pirates des Cara’Bib / Codes secrets Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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