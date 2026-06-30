PIRATES LE TRÉSOR AU SANG FROID Montpellier
PIRATES LE TRÉSOR AU SANG FROID Montpellier samedi 11 juillet 2026.
Montpellier
PIRATES LE TRÉSOR AU SANG FROID
Rue de Malbosc Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Pour sa 3eme édition, Les élèves de l’école de cascade Caméléon Production présentent leur spectacle de fin d’année Pirates le trésor au sang froid . Pendant 1h15, le public embarque dans une aventure familiale mêlant théâtre, cascades, danse et musique dans l’univers des pirates.
Pour sa 3eme édition, Les élèves de l’école de cascade Caméléon Production présentent leur spectacle de fin d’année Pirates le trésor au sang froid . Pendant 1h15, le public embarque dans une aventure familiale mêlant théâtre, cascades, danse et musique dans l’univers des pirates.
Cette création originale met en lumière le travail et les compétences acquises par les élèves tout au long de l’année à travers un spectacle rythmé et accessible à tous.
L’entrée est à prix libre, avec participation au chapeau à l’issue de la représentation. Une buvette sera proposée sur place et les spectateurs pourront rencontrer les artistes après le spectacle.
Sur réservation .
Rue de Malbosc Montpellier 34080 Hérault Occitanie
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English : PIRATES LE TRÉSOR AU SANG FROID
For its 3rd edition, the students of the Camélon Production Stunt School present their end-of-year show: Pirates: The Cold-Blooded Treasure. For 1 hour and 15 minutes, the audience embarks on a family-friendly adventure blending theater, stunts, dance, and music in the world of pirates.
L’événement PIRATES LE TRÉSOR AU SANG FROID Montpellier a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT MONTPELLIER
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