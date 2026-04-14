Pistes Animales- Lecture musicale en balade au musée, Galerie des trésors alpins, Le Bourg-d’Oisans

Pistes Animales- Lecture musicale en balade au musée Samedi 23 mai, 18h00 Galerie des trésors alpins Isère

Réservation conseillée – Pour les personnes à mobilité réduite prévoir chaise canne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Lumière tamisée pour un début de soirée au musée !

Inspirés par les textes de Baptiste Morizot, philosophe s’interrogeant sur les relations entre l’humain et le reste du vivant, les artistes de la Compagnie Al Fonce, propose une lecture musicale qui déambule dans le musée, en proposant au public, de s’attarder sur les collections et s’interroger sur notre rapport à la nature.

Galerie des trésors alpins Place de l’église 38520 Le Bourg d’Oisans Le Bourg-d’Oisans 38520 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476802754 https://www.mairie-bourgdoisans.fr/

Lumière tamisée pour un début de soirée au musée !

©Cie Alfonce