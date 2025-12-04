Pisteurs de la vie sauvage Loches

Pisteurs de la vie sauvage

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

2026-07-17

Explorons la forêt, scrutons les berges… à la recherche des traces et indices laissés par la faune sauvage. Si nous découvrons des empreintes, nous en réaliserons le moulage.

Prévoir pantalon, chaussures fermées et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.

Départ de l’Office de Tourisme.

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

Let’s explore the forest, scan the riverbanks? looking for tracks and clues left by wildlife. If we find footprints, we’ll cast them.

Bring pants, closed shoes and a water bottle. Dogs are not allowed.

Departure from the Tourist Office.

