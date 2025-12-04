Pisteurs de la vie sauvage Loches
Pisteurs de la vie sauvage Loches vendredi 17 juillet 2026.
Pisteurs de la vie sauvage
Place de la Marne Loches Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Explorons la forêt, scrutons les berges… à la recherche des traces et indices laissés par la faune sauvage. Si nous découvrons des empreintes, nous en réaliserons le moulage.
Prévoir pantalon, chaussures fermées et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.
Départ de l’Office de Tourisme.
Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com
English :
Let’s explore the forest, scan the riverbanks? looking for tracks and clues left by wildlife. If we find footprints, we’ll cast them.
Bring pants, closed shoes and a water bottle. Dogs are not allowed.
Departure from the Tourist Office.
L’événement Pisteurs de la vie sauvage Loches a été mis à jour le 2025-12-22 par ADT 37