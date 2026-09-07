Pitch Presque Parfait #32, PôleProto Impression 3D, Châteauneuf-sur-Isère

Informations pratiques

Pitch Presque Parfait #32 Jeudi 8 octobre, 12h00 PôleProto Impression 3D Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T12:00:00+02:00 – 2026-10-08T13:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T12:00:00+02:00 – 2026-10-08T13:30:00+02:00

ÉDITION SPÉCIALE * 32e édition du Pitch Presque Parfait !

chezPôleProto Impression 3D, le jeudi 08 octobre 2026 de 12h00 à 13h30, à Châteauneuf-sur-Isère.

Vous souhaitez assister à un premier pitch de 2 startup locales ? Vous voulez participer et aider au développement d’innovations French Tech de votre territoire ?

Deux porteurs de projet ont besoin de votre regard critique bienveillant pour avancer dans la construction de leur projet et dans la pertinence de leur argumentaire éclair !

… c’est aussi l’occasion d’échanger avec d’autres entrepreneurs et acteurs de l’innovation sur le territoire.

Participez et exprimez-vous pour favoriser l’émergence des pépites de demain !

*** Entrée gratuite, inscription obligatoire pour faciliter l’organisation de cette rencontre, merci ***

PôleProto Impression 3D 30 Chemin de Muret 26300 Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://PPP32.eventbrite.fr/?aff=OA »}] [{« link »: « https://poleproto.fr/ »}]

Événement La French Tech